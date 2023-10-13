Москва, 13 октября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Руководство Молдавии делало заявления об отказе от российского газа, но в реальности эта страна продолжает его получать, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин.

Известия/Павел Волков

Проблем с оплатой российского газа, который получает Молдавия, в настоящий момент нет, сказал Путин.

«Платят. Какое-то время были проблемы с оплатой, но сейчас платят, всё нормально. В основном складывают этот газ, если про газ так можно сказать, в хранилища, в том числе на территории Украины, по-моему», — отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика отказалась закупать газ у «Газпрома». По словам чиновника, страна купила газ на европейском рынке «по более низкой цене».

Ситуация на спотовом рынке переменчива, а контакты между Молдавией и «Газпромом» в любом случае должны продолжаться, так как у Кишинёва есть долг перед российской компанией, прокомментировал это заявление Парликова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ситуация на рынке быстро меняется, и Молдавию ждёт неустойчивое энергетическое будущее в связи с решением её властей отказаться от покупок газа у «Газпрома», отмечал в беседе с ИА Регнум Вячеслав Кулагин, завотделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики.

В 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. Газ направлялся в Приднестровье, а в остальной Молдавии использовали газ из накопленных запасов. По данным «Газпрома», долг «Молдовагаза» в 2021 году составил $433 млн, с учётом просрочки платежей — $709 млн. При этом президент Молдавии Майя Санду в сентябре 2023 года заявила, что никакого долга перед «Газпромом» у Молдавии нет.