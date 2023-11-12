Вашингтон, 12 ноября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск одним словом прокомментировал новость газеты The Washington Post о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках».

www. imago-images.de/Global Look Press Илон Маск

В материале было указано, что операцию координировал украинский полковник Роман Червинский, который подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, а они, в свою очередь, выполняли команды главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Интересно», — написал Маск в комментариях под постом об этой новости.

Как передавало ИА Регнум, по словам политолога Владимира Шаповалова, версия о том, что Украина сама устроила диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», не выдерживает никакой критики. В лучшем случае Украина была в этом деле как младший партнёр, уточнил он, добавив, что следы ведут к западным кураторам процесса, в Лондон и Вашингтон, потому что это очень серьёзная операция, которая требует чрезвычайно высоких компетенций и наличия политической воли. По словам политолога, украинское руководство в данном случае выступает в роли козла отпущения. Иными словами, это стрелочник, на которого будет списан целый ряд терактов и преступлений, для Запада это очень удобно.

По словам политолога Владимира Корнилова, Запад пытается списать главкома ВСУ Валерия Залужного и повесить на него ответственность за теракты на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Он обратил внимание на то, что сам факт подчеркивания того, что Зеленский якобы был не в курсе планов Залужного, свидетельствует о том, что последнего «уже списали и пытаются повесить задним числом всю ответственность на него». Корнилов полагает, что Запад пытается найти козла отпущения в лице того, кто уже «не играет особой роли».

Журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором привёл данные о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Журналист подчеркнул, что США хотели предотвратить проведение Россией спецоперации на Украине, шантажируя Москву подрывом «Северных потоков». Так, после его расследования в западной прессе появились публикации с различными версиями теракта на газопроводах. Согласно одной из таких версий, трубопровод подорвала «проукраинская группа», также выдвигались теории о российском участии. Херш 24 апреля заявил, что администрация президента США Джо Байдена никогда не станет проводить честное расследование подрыва «Северных потоков».

Вскоре после нашумевшего разоблачения американской администрации со стороны Херша западные СМИ начали активно транслировать версию о причастности Украины. The New York Times в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами Херша относительно причастности заинтересованных стран Запада. По его мнению, добиться, чтобы эта правда была признана, будет трудно, но когда-нибудь всё вскроется.