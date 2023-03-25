Путин: согласен с выводами, что спецслужбы США были причастны к диверсии на «Северных потоках»

Москва, , 21:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин полностью согласен с результатами расследования американского журналиста Сеймура Херша, что к диверсии на «Северных потоках» причастны спецслужбы США. Об этом российский лидер сообщил 25 марта на телеканале «Россия-24».

«Трудно будет добиться правды, но когда-нибудь это вскроется», — сказал Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Россия хотела обследовать места подрывов, но Дания ответила, что готова допустить туда представителей оператора «Северного потока — 2» — компанию Nord Stream 2 AG, но в помощи российской стороны не нуждается. После того как Дания сообщила, что ситуация неопасная, Россия не видит необходимости обследовать трубопроводы.

«Для нас ведь, откровенно говоря, смысл был не в том, чтобы кого-то в чём-то уличить, а в том, чтобы обеспечить безопасность, чтобы других взрывов не было», — сказал президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат бундестага Германии Андрей Хунко ранее заявил, что ФРГ, лишившись после подрыва «Северных потоков» поставок газа из РФ, вынуждена покупать более дорогой газ у США. При этом американское топливо по качеству оказалось гораздо хуже. Но теперь Германия зависит от поставок США и не может выбирать.