Немецкие СМИ: Украина причастна к взрывам «Северных потоков»

Киев, , 02:29 — REGNUM К взрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» оказалась причастна Украина, сообщает 7 марта немецкое издание Die Zeit.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате совместного журналистского расследования, проведённого телекомпанией ARD, журналом ARD Kontraste, радиостанцией SWR и газетой Die Zeit, было выяснено, что следы диверсии ведут на Украину.

Журналисты утверждают, что германским следственным органам удалось установить, что судно, непосредственно участвовавшее в проведении диверсии, принадлежит польской компании, владельцами которой являются два гражданина Украины.

По версии немецких журналистов, секретную операцию в море провела группа из шести человек. Диверсионная группа состояла из капитана судна, двух водолазов, двух помощников водолаза и женщины — врача. Национальная принадлежность преступников пока неясна. Диверсанты, скорее всего, использовали для аренды судна поддельные паспорта.

Судно с диверсантами вышло из германского порта Ростока 6 сентября 2022 года. Утверждается, что необходимое для диверсии оборудование ранее было доставлено в порт на грузовике.

По сведениям немецких журналистов, существует информация о том, что взрыв совершили украинские спецназовцы либо «проукраинская группировка».

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам на газопроводах и обвинил в диверсии Россию.

Напомним, что американская газета New York Times уже сообщала о возможной причастности Украины к диверсии на «Северных потоках». Издание предположило, что из-за этого отношения между Берлином и Киевом могут серьёзно осложниться.

Читайте ранее в этом сюжете: Отношения Украины и Германии могут испортиться — New York Times