Die Zeit: в диверсии на «Северных потоках» обнаружился украинский след
Киев, 8 марта 2023, 02:29 — REGNUM К взрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» оказалась причастна Украина, сообщает 7 марта немецкое издание Die Zeit.
В результате совместного журналистского расследования, проведённого телекомпанией ARD, журналом ARD Kontraste, радиостанцией SWR и газетой Die Zeit, было выяснено, что следы диверсии ведут на Украину.
Журналисты утверждают, что германским следственным органам удалось установить, что судно, непосредственно участвовавшее в проведении диверсии, принадлежит польской компании, владельцами которой являются два гражданина Украины.
По версии немецких журналистов, секретную операцию в море провела группа из шести человек. Диверсионная группа состояла из капитана судна, двух водолазов, двух помощников водолаза и женщины — врача. Национальная принадлежность преступников пока неясна. Диверсанты, скорее всего, использовали для аренды судна поддельные паспорта.
Судно с диверсантами вышло из германского порта Ростока 6 сентября 2022 года. Утверждается, что необходимое для диверсии оборудование ранее было доставлено в порт на грузовике.
По сведениям немецких журналистов, существует информация о том, что взрыв совершили украинские спецназовцы либо «проукраинская группировка».
Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам на газопроводах и обвинил в диверсии Россию.
Напомним, что американская газета New York Times уже сообщала о возможной причастности Украины к диверсии на «Северных потоках». Издание предположило, что из-за этого отношения между Берлином и Киевом могут серьёзно осложниться.
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