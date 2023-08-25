Москва, 25 августа, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Версия о том, что Украина сама устроила диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», не выдерживает никакой критики, считает политолог Владимир Шаповалов. Б этом он заявил 25 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее журнал Spiegel и телеканал ZDF со ссылкой на источники, посвящённые в ход расследования, заявили, что в деле о диверсии на этих трубопроводах следы ведут на Украину.

«Я абсолютно не верю в эту версию, — сказал Шаповалов. — В лучшем случае Украина была в этом деле как младший партнёр. И конечно, следы ведут к западным кураторам процесса, в Лондон и Вашингтон, потому что это очень серьёзная операция, которая требует чрезвычайно высоких компетенций и наличия политической воли».

Более того, даже если допустить, что Украина решилась на такую операцию, то, как подчеркнул Шаповалов, едва ли Киев действовал без согласования с Вашингтоном, так как речь шла о трубопроводе, связанном со странами НАТО.

«И заявления о том, что взрывы устроила Украина, — это операция прикрытия», — сказал политолог.

По его словам, украинское руководство в данном случае выступает в роли козла отпущения. Иными словами, это стрелочник, на которого будет списан целый ряд терактов и преступлений. Для Запада это очень удобно.

«Во-первых, надо помнить, что Украина — это не партнёр Запада. Это клевреты, которых можно заменить. И их меняли. Давайте вспомним, как Байден менял генерального прокурора Украины. Точно так же он может заменить президента Украины, который уже дискредитировал себя в глазах западной общественности, и поставить другого», — сказал Шаповалов.

Во-вторых, как заметил политолог, конфликт на Украине не может длиться вечно. Да, противостояние Запада с Россией будет продолжаться, но вот формы этой борьбы могут меняться.

«А от активной формы борьбы Запад устал, и ему нужна передышка», — считает Шаповалов.

И чтобы иметь переговорную позицию с Россией, Западу необходимы ритуальные действия. Между тем по всем нормам международного права США, взорвавшие «Северные потоки», — это государство-террорист, с которым сложно устраивать переговоры. Поэтому в диалоге, который пойдёт между Западом и Россией о будущем мира, для США, по мнению Шаповалов, важно сбросить некоторые мешающие им пассивы.

«А очевидный теракт, который осуждается любыми нормами, — это плохая история. И значит, её надо списать на провинившийся киевский режим», — подытожил Шаповалов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации ZDF, вскрывается всё больше свидетельств того, что за диверсиями на «Северных потоках» могут стоять преступники, связанные с киевским режимом. Обнаружить свидетельства, указывающие на причастность к диверсии России, не удалось.

Оба трубопровода были взорваны 26 сентября 2022 года. Диверсанты уничтожили три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Однако ни Стокгольм, ни Копенгаген не допустили Москву к расследованию случившегося.

В марте 2023 года Die Zeit сообщали о том, что взрыв газопроводов может оказаться делом рук Украины. А газета Politico написала, что этой операцией руководил главком ВСУ Валерий Залужный.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрывы на «Северных потоках» произошли в результате целенаправленной диверсии. Более того, у российских властей есть данные, которые говорят о том, что к диверсии причастны англосаксы.