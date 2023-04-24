Херш: администрация Байдена не станет проводить честное расследование ЧП на «Северных потоках»

Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена никогда не станет проводить честное расследование подрыва «Северных потоков», заявил 24 апреля в эфире программы Going Underground американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Не знаю, что будет с историей про трубопроводы… Нынешняя администрация никогда не станет проводить расследование в этом отношении. По крайней мере, честное расследование», — заявил Херш, слова которого приводит RT.

Журналист предположил, что существует некоторое непонимание между определёнными элементами разведсообщества и Белым домом. «Вряд ли люди в разведсообществе считают, что Байден хочет читать, а то и вообще видеть плоды их труда. Именно так я понимаю ситуацию», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках» в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Журналист также утверждал, что США хотели предотвратить проведение Россией спецоперации на Украине, шантажируя Москву подрывом «Северных потоков».

По его словам, в западных СМИ после публикации им результатов его собственного расследования появляется всё больше недостоверных данных и что целью всех этих материалов является отвод подозрений от властей США. Так, после его расследования в западной прессе появились публикации с различными версиями теракта на газопроводах. Согласно одной из таких версий, трубопровод подорвала «проукраинская группа», также выдвигались теории о российском участии.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами Херша относительно причастности заинтересованных стран Запада. По его мнению, добиться, чтобы эта правда была признана, будет трудно, но когда-нибудь всё вскроется.