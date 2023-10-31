Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«Третий этап — Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа», — говорится в заявлении.

Премьер отметил, что первый блокирующий этап завершился. Второй этап — удары по ХАМАС с воздуха — продолжается. Он подчеркнул, что Израиль поставил перед собой чёткую цель — уничтожить весь потенциал палестинского движения.

Нетаньяху вновь предупредил политическое движение в Ливане «Хезболла», что в случае вступления в конфликт они получат удар, который даже не могут себе представить. Премьер Израиля добавил, что страна продолжит усилия по освобождению заложников.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. Вечером 27 октября Газу атаковали одновременно с суши, моря и воздуха.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 октября вошла в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру ХАМАС и освободить заложников. Нетаньяху назвал это началом второго этапа войны. На следующий день представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о расширении наземных операций в секторе Газа. Он подчеркнул, что боевые действия продолжатся в соответствии с утверждённым планом.

Хагари 29 октября сообщил, что ХАМАС захватили не менее 239 заложников. Он добавил, что среди попавших в плен немало иностранцев. После этого, 30 октября, ХАМАС опубликовал видео с заложницами. Девушки обратились к Нетаньяху с требованием их освободить. В свою очередь, Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами «жестокой пропагандой».

Президент России Владимир Путин заявил 30 октября, что ничем невозможно оправдать бомбардировки сотен тысяч жителей сектора Газа. До этого, 26 октября, в Кремле призвали к новым дипломатическим усилиям по конфликту в Израиле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для этого необходимо призвать все стороны к прекращению огня, не осуждая действия только кого-то одного.