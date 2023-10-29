Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Израильские военные продолжают расширять наземные операции в секторе Газа. Об этом 29 октября заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.

IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

«Ночью подразделения ЦАХАЛ расширяли наземные операции в секторе Газа. К ним присоединились дополнительные сухопутные силы. Мы продолжаем военные действия в соответствии с планом», — сказал Хагари.

Как сообщало ИА Регнум, израильские военные за сутки нанесли 450 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что продолжают расширять зону наземных операций. Кроме того, сводные боевые группы израильской армии наносили удары в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС. Израильские войска вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения и освободить всех заложников, сообщил он.

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что наземная операция в секторе Газа продиктована стоящими перед Израилем задачами, альтернативы ей не было.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября на встрече с представителями религиозных конфессий России заявил, что происходящее на Ближнем Востоке является гуманитарной катастрофой. По словам президента, борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи.