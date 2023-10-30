Газа, Палестина, 30 октября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС опубликовало 30 октября в своём Telegram-канале обращение захваченных им заложников к властям Израиля.

Иван Шилов ИА Регнум

В комментарии к обращению Telegram-канал заявил, что ряд заключенных, удерживаемых ХАМАС, обратились к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху и к правительству Израиля.

Отмечается, что пленных захватило боевое крыло ХАМАС «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассам».

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