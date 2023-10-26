Москва, 26 октября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке следует продолжать дипломатические усилия, необходимо призывать все стороны к прекращению огня, а осуждать действия только одной стороны конфликта недопустимо, заявил журналистам 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

Так он прокомментировал заседание Совета Безопасности ООН 25 октября, в ходе которого Россия и Китай заблокировали проект американской резолюции по ближневосточному конфликту, а США — проект российской резолюции.

«Нужно продолжать усилия. Нужно стремиться к тому, чтобы совместно выйти на сбалансированный вариант: мы убеждены, что наш вариант был гораздо более сбалансированным. Нужно всех призывать к прекращению огня и нельзя осуждать только действия одной стороны», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что предложенная США резолюция стала бы в случае её утверждения «лицензией» для Израиля на проведение наземной операции в секторе Газа.

«Мы не видим смысла поддерживать документ, который служит одной цели — обслуживанию геополитических интересов одного из членов Совета безопасности, который не только не способен остановить эскалацию, но фактически даёт ей зелёный свет», — сказал постпред.

США рискуют спровоцировать ещё более масштабный конфликт на Ближнем Востоке, а возможно, и за его пределами, сказал Небензя. Принятие ближневосточной резолюции в версии США дискредитировало бы Совет Безопасности ООН, добавил дипломат.

Россия в своём проекте резолюции осудила нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, а также неизбирательные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Также Москва предложила отменить призыв об эвакуации жителей Газы на юг анклава и призвала все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и, кроме того, освободить всех заложников.

25 октября на встрече с лидерами религиозных конфессий России президент Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Он назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.