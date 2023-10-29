Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 23:54 — ИА Регнум. В списке заложников палестинского радикального движения ХАМАС находятся не менее 239 человек, сообщил 29 октября пресс-секретарь Армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум

«На данный момент мы уведомили семьи 239 похищенных и 311 погибших бойцов ЦАХАЛ <…> Среди заложников есть немалая часть иностранных граждан», — заявил он в ходе брифинга.

Ранее в Израиле подтверждали информацию о 230 взятых в плен ХАМАС заложников.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара заявил о готовности немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем.

Россия запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые могут быть в заложниках, их сейчас ищут и готовы отпустить, сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук. В ХАМАС добавили, что рассматривают Россию как ближайшего друга.

По данным новостного израильского портала Ynet, у более половины пленных палестинского движения ХАМАС есть иностранные паспорта. В числе заложников, по предоставленной властями Израиля информации, находятся 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян.