Число удерживаемых в Газе заложников возросло до 239 человек
Армия Израиля: число удерживаемых в Газе заложников возросло до 239 человек
Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 23:54 — ИА Регнум. В списке заложников палестинского радикального движения ХАМАС находятся не менее 239 человек, сообщил 29 октября пресс-секретарь Армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.
«На данный момент мы уведомили семьи 239 похищенных и 311 погибших бойцов ЦАХАЛ <…> Среди заложников есть немалая часть иностранных граждан», — заявил он в ходе брифинга.
Ранее в Израиле подтверждали информацию о 230 взятых в плен ХАМАС заложников.
Как сообщало ИА Регнум, 28 октября глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара заявил о готовности немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем.
Россия запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые могут быть в заложниках, их сейчас ищут и готовы отпустить, сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук. В ХАМАС добавили, что рассматривают Россию как ближайшего друга.
По данным новостного израильского портала Ynet, у более половины пленных палестинского движения ХАМАС есть иностранные паспорта. В числе заложников, по предоставленной властями Израиля информации, находятся 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян.