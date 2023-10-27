Газа, Палестина, 27 октября, 2023, 21:17 — ИА Регнум. У границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, идут танковые обстрелы, также в регионе замечены истребители, передаёт 27 октября телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

В сообщении телеканала уточняется, что корреспонденты сообщают с мест о множественных ударах и повреждениях в секторе Газа.

В свою очередь в палестинском движении ХАМАС заявили, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

Ранее представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари сообщал, что сухопутные войска Армии обороны Израиля вечером 27 октября расширяют масштабы наземных манёвров в секторе Газа.

Телеканал Al-Arabiya ранее передавал, что Израиль предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено. В свою очередь ХАМАС просил о длительном перемирии, но Израиль отказался давать ответ на это предложение.

Утром 27 октября израильская армия провела новый наземный рейд в секторе Газа. Сухопутные войска ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников входили в центральную часть сектора.

Как передавало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. По данным палестинских властей, число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 7,5 тыс., пострадали более 17,4 тыс. человек.