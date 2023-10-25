Москва, 25 октября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России получили зенитно-ракетные комплексы, которые сбили за пять дней 24 самолёта ВСУ, заявил 25 октября министр обороны России Сергей Шойгу.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Сбитый самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины

«У нас появились комплексы, которые сбили двадцать четыре самолёта за пять дней», — сказал Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки «Восток» в зоне СВО.

В ходе беседы российские военные рассказали об успешном поражении артиллерийских систем М777 ВСУ. Они добавили, что пока артиллерия противника доставляет много проблем, но меры принимаются.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации побывал на передовом пункте управления группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении.

Глава ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий ВСУ и выполнении российскими бойцами боевых задач.