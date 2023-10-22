Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа находятся 212 человек, заявил на брифинге 22 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Mohammed Nasser/Global Look Press

«Проинформировали семьи 212 удерживаемых в секторе Газа заложников», — сказал представитель ЦАХАЛ.

Днём ранее Армия обороны Израиля располагала сведениями о 210 заложниках.

Как сообщало ИА Регнум, представитель боевого крыла ХАМАС Абу Убайда заявил 17 октября, что в плену у группировки находятся от 200 до 250 заложников. Он рассказал, что как минимум 22 пленных стали жертвами ударов израильской авиации.

По данным газеты Jerusalem Post, около 30 детей находятся в группе заложников ХАМАС во время нападения на южные районы Израиля.

Вечером 21 октября ХАМАС объявил о готовности отпустить по гуманитарным причинам двух заложниц. Помимо этого, 20 октября ХАМАС освободил по гуманитарным соображениям мать и дочь, являющихся гражданками США.

Пресс-секретарь посольства России в Тель-Авиве Марина Рязанова 19 октября сообщила о двух попавших в заложники к ХАМАС российских гражданах, которые также имеют паспорта Израиля. На следующий день в Кремле заявили, что не располагают точной информацией о россиянах, находящихся в заложниках.

Кроме того, ХАМАС сообщил 22 октября о гибели по меньшей мере 55 человек в результате ударов со стороны Израиля. По данным палестинских властей, при авиаударах Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 4385 человек.