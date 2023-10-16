Рамалла , 17 октября, 2023, 01:28 — ИА Регнум. В секторе Газа находятся около 200-250 заложников, заявил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА Регнум ХАМАС

«Количество израильских пленных у нас составляет от 200 до 250», — сказал он, отметив, что некоторые пленные находятся в расположении других групп.

По его словам, по меньшей мере 22 из общего числа пленных погибли в результате ударов Израиля. Он добавил, что группировка «Бригады Эзз эд-Дина аль-Кассама», представителем которой он является, освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас призвал движение ХАМАС отпустить захваченных заложников. По словам палестинского посла в России Абделя Хафиза Нофаля, президент страны также призвал Израиль освободить мирных жителей.