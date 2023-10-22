Рамалла , 22 октября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Палестинская группировка ХАМАС заявила, что по меньшей мере 55 человек погибли в результате ночных ударов со стороны ВВС Израиля по населённым пунктам в секторе Газа. Об этом 22 октября сообщил телеканал Al Jazeera.

Adel Al Hwajre/Global Look Press

В заявлении ХАМАС отмечено, что более 30 домов разрушили за несколько часов после того, как представитель израильских военных заявил, что ЦАХАЛ усилит атаки по сектору Газа.

В общей сложности, по данным палестинских официальных лиц, в результате израильских авиаударов в Газе погибли по меньшей мере 4385 человек.

По данным агентства WAFA, в районе Телль-эс-Султан к западу от Рафаха погибли 11 палестинцев, проживавших в доме, в который попала израильская ракета. Ещё восемь палестинцев стали жертвами удара по кафе на рыночной площади в лагере беженцев Нусейрат.

В результате атаки рухнули два дома в квартале Хай-Зейтун на востоке Газы. Погибли десять человек, включая женщин и детей.

Как сообщало ИА Регнум, по данным палестинского агентства WAFA, жертвами авиаудара, который якобы нанесли самолёты военно-воздушных сил Израиля по кафе «Рио» в центре Хан-Юниса на юге секторе Газа, стали по меньшей мере десять человек. Ещё десятки людей получили ранения.

В пресс-службе Иерусалимской православной церкви сообщили 22 октября, что не менее 18 человек, включая девять детей, погибли в результате удара по православному храму святого Порфирия в секторе Газа.

17 октября ракетный удар нанесли по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» на юге сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей. После случившегося армия Израиля обвинила в инциденте палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом в заявлении израильских военных утверждалось, что радикалы ударили по больнице по ошибке.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильские военные будут наращивать количество ударов по объектам в секторе Газа. Он уточнил, что это касается атак по району города Газа.