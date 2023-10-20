Газа, Палестина, 20 октября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС освободило мать и дочь, являющихся гражданками США, сообщила 20 октября пресс-служба движения.

Zuma/TASS

«Освободили двух американских граждан (мать и её дочь) по гуманитарным соображениям и для того, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными», — говорится в сообщении.

В ХАМАС подчеркнули, что освобождению заложниц способствовал Катар. Их согласилось освободить боевое крыло движения «Бригады Эзз эд-Дина аль-Кассама».

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября представитель «Бригад Эзз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда заявил, что у группировок ХАМАС до 250 заложников. Член руководства движения за рубежом Хишам Касем 19 октября объявил о предложении обменять заложников на 5,2 тыс. палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

Президент США Джо Байден 20 октября заявил, что наибольшим приоритетом для него является безопасность американцев, попавших в плен к ХАМАС. Ранее в Белом доме сообщили, что получили информацию о гибели 11 граждан США.

По информации российского посольства в Израиле, в заложниках у палестинских боевиков находятся двое россиян. Кроме того, 19 граждан РФ погибли, ещё семеро числятся пропавшими без вести.