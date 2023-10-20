Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Около 30 детей находятся в группе заложников, захваченных ХАМАС во время нападения на южные районы Израиля. Об этом 19 октября сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на данные военных.

Заложник

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в заложниках в секторе Газа находятся 203 человека, из них около 30 детей.

Кроме того, уточняется, что с начала обострения израильско-палестинского конфликта погибли 1400 человек, получили ранения более 4600 человек, ещё около 100 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в плену у палестинского движения ХАМАС находится большая группа израильских заложников, которых могут обменять на 5,2 тыс. палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. такое заявление сделал член руководства движения за рубежом Хишам Касем.

В свою очередь член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук 17 октября заявил, что в случае прекращения огня у ХАМАС не будет необходимости удерживать заложников и они будут освобождены.

Представитель боевого крыла ХАМАСАбу Убайда утверждает, что в плену у группировки находятся от 200 до 250 заложников. Он рассказал, что как минимум 22 человека из общего числа пленных уже стали жертвами ударов израильской авиации.