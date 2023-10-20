В группе захваченных ХАМАС заложников находятся около 30 детей
ХАМАС захватили в Израиле в заложники около 30 детей
Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Около 30 детей находятся в группе заложников, захваченных ХАМАС во время нападения на южные районы Израиля. Об этом 19 октября сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на данные военных.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в заложниках в секторе Газа находятся 203 человека, из них около 30 детей.
Кроме того, уточняется, что с начала обострения израильско-палестинского конфликта погибли 1400 человек, получили ранения более 4600 человек, ещё около 100 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в плену у палестинского движения ХАМАС находится большая группа израильских заложников, которых могут обменять на 5,2 тыс. палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. такое заявление сделал член руководства движения за рубежом Хишам Касем.
В свою очередь член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук 17 октября заявил, что в случае прекращения огня у ХАМАС не будет необходимости удерживать заложников и они будут освобождены.
Представитель боевого крыла ХАМАСАбу Убайда утверждает, что в плену у группировки находятся от 200 до 250 заложников. Он рассказал, что как минимум 22 человека из общего числа пленных уже стали жертвами ударов израильской авиации.