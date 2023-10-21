Рамалла , 21 октября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Движение ХАМАС сделало утверждение, что намеревалось по причинам гуманитарного характера отпустить ещё двух заложников, но израильская сторона отклонила это предложение. Об этом сказано в распространённом 21 октября заявлении ХАМАС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вчера вечером мы уведомили катарских братьев, что мы освободим Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц по гуманитарным причинам, без каких-либо условий. Однако оккупационное правительство отклонило это предложение», — сказано в заявлении ХАМАС.

По какой причине власти Израиля отклонили предложение ХАМАС, не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Соединённые Штаты Америки, Израиль и Катар не смогли реализовать договорённость по освобождению 50 пленных. Отмечается, что с целью освобождения пленных было рассмотрено несколько предложений, включая временное прекращение огня, обеспечение снабжения сектора Газа со стороны Израиля и предоставление палестинскому анклаву гуманитарной помощи. Но в итоге сделка провалилась.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистами в свою очередь призвал ХАМАС немедленно освободить заложников без каких-либо условий.