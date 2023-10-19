Газа, Палестина, 19 октября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Как минимум двое граждан России оказались в заложниках у боевиков в секторе Газа. Об этом 19 октября сообщило российское посольство в Израиле.

Mohammed Talatene/dpa/globallookpress.com

Как заявила пресс-секретарь диппредставительства Марина Рязанова, информацию об этом предоставили компетентные израильские источники. По их данным, заложники также имеют второе израильское гражданство. Они удерживаются боевиками из движения ХАМАС. Ранее посольство сообщало об одном удерживаемом россиянине.

Помимо этого, стало известно, что семь россиян числятся среди пропавших без вести после обострения палестино-израильского конфликта. Рязанова добавила, что погибли в то же время 19 граждан РФ.

«Вынуждены с прискорбием сообщить, что, по уточнённой информации, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. Согласно заявлениям от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан», — сообщила дипломат.

Консульский отдел выясняет все обстоятельства случившегося, уточнила она.

Как сообщало ИА Регнум, по словам постпреда России при ООН Василия Небензи, до тысячи россиян вместе с семьями оказались заложниками блокады сектора Газа. Он указал, что российская сторона требует объективного расследования удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в Газе и наказания всех виновных, а также призывает Израиль обеспечить гуманитарный доступ к анклаву и прекратить боевые действия.

В представительстве России в Рамалле 19 октября сообщили, что не обладают актуальной информацией о погибших при ударе по больнице россиянах. Как отметила пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова, неизвестно, есть погибшие или нет.

По больнице «Аль-Ахли» в Газе ударили вечером 17 октября. Палестинский минздрав сообщил о гибели более 800 человек. Движение ХАМАС заявило, что за атакой стоит Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила в обстреле палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в России). Согласно предварительному расследованию, трагедия произошла в результате неудачного пуска ракет со стороны ХАМАС.