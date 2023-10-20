Москва, 20 октября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Кремль пока не располагает точной информацией о россиянах, находящихся в заложниках в боевиков палестинского движения ХАМАС, сообщил 20 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Zuma/TASS

«Нет, детальной пока информации нет», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия продолжает общение с израильской и палестинской сторонами. Он также рассказал, что диппредставительства РФ в регионе ведут работу с россиянами, которые хотят эвакуироваться. Он отметил, что гражданам грозит опасность и она будет ещё больше, если Израиль начнёт наземную операцию в секторе Газа.

Пресс-секретарь посольства России в Тель-Авиве Марина Рязанова 19 октября сообщила о двух попавших в заложники к ХАМАС российских гражданах, которые также имеют паспорта Израиля. Эту информацию предоставила израильская сторона.

Рязанова также сообщила, что 19 россиян погибли в ходе обострения конфликта, ещё семеро пропали без вести.

Представитель ХАМАС за рубежом Хишам Касем 19 октября объявил, что движение предлагает обменять заложников на 5,2 тыс. палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук 17 октября заявил, что заложников отпустят, если Израиль прекратит наносить удары по сектору Газа. Он заявил, что в этом случае необходимость в заложниках отпадёт. Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Убайда тогда же рассказал, что у движения в плену до 250 заложников. Он сообщил, что 22 из них погибли от бомбёжек со стороны Израиля.