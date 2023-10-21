Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Любые гуманитарные грузы в сектор Газа будут допускать только в южную часть анклава. Об этом 21 октября на брифинге заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Amr Adel/Global Look Press

«Сегодня на КПП «Рафах» по указанию политического руководства [Израиля] были пропущены грузы с гуманитарной помощью, но не топливо», ― добавил он.

Хагари также сообщил, что из северной части сектора Газа уже выехали почти 700 тыс. жителей. Они переместились южнее Вади-Газы ― ручья, пересекающего сектор Газа посередине.

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Как сообщало ИА Регнум, управление по ЧС минобороны и армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 октября объявили о начале эвакуации жителей севера страны, проживающих на расстоянии до 2 км от границы с Ливаном. В план включили 28 населённых пунктов.

Мэр Сдерота Алон Давиди 15 октября заявил, что большая часть из 30 тыс. жителей покинула израильский город, расположенный около границы с сектором Газа. Он добавил, что эвакуация населения подходит концу.

Армия Израиля 14 октября призвала население северной части Газы покинуть свои дома и безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам ― по улицам Аль-Бар и Салах ад-Дин.

Каир после начала нового обострения палестино-израильского конфликта 7 октября отказывался открыть «Рафах», объясняя это тем, что Египет не сможет принять слишком много беженцев.

КПП «Рафах» открыли утром 21 октября в 10:00 мск. Его открытие анонсировало американское посольство в Израиле. В тот же день после того, как границу пересекли 20 грузовых машин, контрольно-пропускной пункт закрыли.

Как сообщил глава египетского Красного полумесяца на Синае Халед Зейд, грузовики привезли гуманитарную помощь для жителей Газы ― лекарства и продовольствие. Её уже передали палестинскому Красному полумесяцу.

При этом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что египетские власти никогда не закрывали для гуманитарной помощи КПП «Рафах» на границе с сектором Газа. По его словам, перебои в его работе вызваны обстрелами со стороны Израиля.