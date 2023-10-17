Каир, 17 октября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Власти Египта пригрозили Западу отправить в Европейский союз миллион беженцев из сектора Газа, сообщило 17 октября британское издание Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Британская газета процитировала заявление одного из высокопоставленных госслужащих Египта, по словам которого, руководство страны недовольно давлением, оказываемым Западом на Каир по поводу размещения беженцев из Газы.

«Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте», — сказал египетский чиновник.

Издание также отметило, что в Каире не хотят, чтобы на Синайском полуострове разместили большое число беженцев из Газы. При этом власти Египта полагают, что давление со стороны Запада по этому вопросу будет усиливаться.

Глава МИД Египта Самех Шукри 16 октября заявил, что принудительное перемещение беженцев из Газы не поможет решению палестино-израильского конфликта.

На границе Египта и Газы действует открытый на фоне обострения палестино-израильского конфликта контрольно-пропускной пункт «Рафах». Проезд по нему разрешили только для граждан третьих стран.

Египетские власти, пытаясь добиться от Израиля отмены блокады поставок гуманитарных грузов, в течение нескольких суток не открывали этот коридор. Каир согласился на это после переговоров президента Абделя Фаттаха ас-Сиси с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Президент России Владимир Путин 16 октября обсудил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с главами четырёх арабских стран — Египта, Палестины, Сирии и Ирана. Путин и ас-Сиси в телефонном разговоре отметили, что в Газе сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация.