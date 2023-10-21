Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется утром 21 октября, сообщили в американском посольстве в Израиле.

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Открытие должно состояться в 10:00 мск. Как долго КПП будет открыт для выезда из Газы иностранцев, не уточнили.

Президенты США и Египта Джо Байден и Абдель Фаттах ас-Сиси 19 октября договорились, что через «Рафах» на постоянной основе будет поступать в Газу гуманитарная помощь.

Байден 18 октября заявил о согласии Каира открыть «Рафах».

После начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября власти Египта в течение нескольких суток не открывали этот коридор. Каир хотел получить от Израиля снятие блокады поставок гуманитарных грузов.