Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Большая часть из 30 тыс. жителей покинула израильский город Сдерот, расположенный около границы с сектором Газа, эвакуация населения этого города подходит концу. Об этом заявил мэр Сдерота Алон Давиди.

CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС

Он заверил, что государство оплатит пребывание жителей города в гостиницах в течение по меньшей мере всей следующей недели.

«Мы продолжим работать, чтобы получить больше финансирования, дабы облегчить пребывание жителей за пределами города во время войны», — приводит его слова газета The Jerusalem Post.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября Алон Давиди попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эвакуировать всё население города. Ранее в Сдероте в результате обстрела со стороны ХАМАС по меньшей мере четыре человека были госпитализированы, двое — в тяжёлом состоянии.

Группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) 13 октября нанесла новые удары по городу Сдерот на юге Израиля. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки, бригады «Аль-Кассама» нанесли удар по городу 50 ракетами.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами.