Нью-Йорк, США, 20 октября, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Доставку гуманитарной помощи в сектор Газа назвал вопросом жизни и смерти для детей на территории анклава Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 20 октября в публикации на странице организации в соцсети Х (бывший Twitter).

Zuma/TASS

«Доставка помощи — это вопрос жизни и смерти для детей в Газе. Вода, продукты питания, медикаменты, топливо и другие предметы первой необходимости заканчиваются», — сказано в публикации.

Также отмечается, что ЮНИСЕФ отправил жизненно необходимые грузы в Египет, недалеко от КПП «Рафах», который на сегодняшний день является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. При этом организация подчёркивает, что ей требуется немедленная гуманитарная пауза для срочной доставки помощи в Газу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к двухнедельному гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке. Гутерриш заявил о необходимости срочной доставки помощи и продовольствия в сектор Газа.

Президент России Владимир Путин 16 октября провёл телефонный разговор с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Главы государств обсудили эскалацию в секторе Газа и дипломатические шаги по урегулированию вспыхнувшего конфликта. Они выступили за необходимость безотлагательного обеспечения безопасного доступа нуждающихся к гуманитарной помощи.

19 октября в Египет прибыл спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Газы. Самолёт доставил 27 тонн продовольствия, включая сахар и муку.