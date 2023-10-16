Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Управление по ЧС минобороны и армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале эвакуации жителей севера страны, проживающих на расстоянии до 2 км от границы с Ливаном. Совместное заявление оборонного ведомства и ЦАХАЛ распространила армейская пресс-служба.

MARTIN DIVISEK/ЕРА/ТАСС

«В план включены 28 населённых пунктов», ― говорится в заявлении.

Отмечено, что реализация этой программы получила одобрение министра обороны Йоава Галанта. За его выполнением будут следить главы местных муниципалитетов, МВД и Национальное управление по ЧС.

Согласно заявлению, эвакуированных граждан поселят в пансионаты, их проживание профинансирует государство.

Как сообщало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС осуществило массированный ракетный удар по территории Израиля, захватив несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

15 октября мэр Сдерота Алон Давиди заявил, что большая часть из 30 тыс. жителей покинула израильский город, расположенный около границы с сектором Газа. Он добавил, что эвакуация населения подходит концу.

Группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) 13 октября нанесла новые удары по городу Сдерот на юге Израиля. По населённому пункту выпустили 50 ракет. В результате обстрела по меньшей мере четыре человека госпитализировали, двое — в тяжёлом состоянии.

В Армии обороны Израиля 15 октября заявили, что на юг Газы эвакуировали из северной части региона более 600 тысяч человек.