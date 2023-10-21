Каир, 21 октября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Открывшийся утром 21 октября контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа закрыли, сообщило египетское телевидение.

КПП закрыли после того, как границу пересекли 20 грузовых машин.

Как сообщил египетский Красный полумесяц, грузовики привезли гуманитарную помощь для жителей Газы и её уже передали палестинскому Красному полумесяцу. Машины доставили в Газу лекарство и продовольствие.

Как сообщало ИА Регнум, «Рафах» открыли утром 21 октября в 10:00 мск. О продолжительности его функционирования информации не было.

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