Каир, 21 октября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Через КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа прошли первые машины с гуманитарной помощью жителей региона.

Sayed Hassan/Global Look Press

Посольство США в Израиле сообщило, что в 10:00 мск 21 октября КПП «Рафах» откроют.

Договорённости о том, что через КПП пойдёт гуманитарная помощь в Газу, 19 октября договорились в ходе телефонных переговоров египетский и американский президенты Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден.

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