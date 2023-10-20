Москва, 20 октября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал главу Латвии Эдгарса Ринкевичса задуматься о закрытии Балтийского моря для виновников подрыва «Северных потоков». Об этом он сказал 20 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

Так представитель Кремля отреагировал на предложение Ринкевичса закрыть Балтику для России, якобы причастной, по его мнению, к инциденту с газопроводом Balticconnector.

«Хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков»?» — задался вопросом Песков.

Россия никогда не имела отношения и не будет к таким инцидентам, добавил он в комментарии ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября газопровод Balticconnector временно перекрыли после падения давления. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о его повреждении в экономической зоне страны. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение Balticconnector могло стать результатом внешнего воздействия, однако версия о технической аварии выглядит убедительнее, заявил в беседе с ИА Регнум замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что Балтийское море — не вотчина НАТО, и тем более Латвии, поэтому у её президента нет никаких прав что-либо заявлять в его отношении. Оленченко обратил внимание, что Балтика — международное море, и внутри него есть границы разных государств и нейтральные воды. Несмотря на наличие выходов к Балтике в большинстве у стран Североатлантического альянса, это не значит, что НАТО может распоряжаться ей, резюмировал эксперт.

В свою очередь, инцидент с «Северными потоками» произошёл в сентябре 2022 года, когда несколько взрывов разрушили нитки трубопроводов. Началось расследование, к участию в котором не допустили под предлогом конфиденциальности Россию. Американский журналист Сеймур Херш позднее опубликовал статью о причастности к случившемуся США, в которой заявил, что приказ заминировать российские газопроводы отдал президент США Джо Байден.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина. Об этом он заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), представившимся ему главой киевского режима Владимиром Зеленским. В разговоре они поинтересовались, кто стоит за терактом, и Киссинджер выложил, что за атакой стоит Украина.

В октябре 2023 года глава департамента МИД КНДР по вопросам РФ Ким Чон Гю заявил, что Запад пытается скрыть следы причастности к терактам на «Северных потоках». По его словам, об этом свидетельствует факт отказа Западом законным запросам Москвы на участие в расследовании теракта. Международное сообщество должно поддержать Россию, добавил он.