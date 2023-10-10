Хельсинки, 10 октября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Газопровод Balticconnector повреждён в экономической зоне Финляндии, заявил 10 октября премьер-министр страны Петтери Орпо.

IMAGO/Mikko/Lehtikuva/ТАСС

«Пограничная и береговая охрана обнаружили место утечки. Повреждение находится в исключительной экономической зоне Финляндии», — сказал он на пресс-конференции.

Орпо подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин.

Власти Финляндии начали расследование, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, строительство трубопровода было завершено в июне 2019 года. В декабре того же года трубопровод торжественно открыли, он соединил эстонские и финские газовые сети и предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

Накануне подводный газопровод между Финляндией и Эстонией временно перекрыли. Финский и эстонский операторы газотранспортной системы зафиксировали необычное падение давления в трубе и приняли решение перекрыть газопровод, опасаясь утечки.