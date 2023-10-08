Хельсинки, 9 октября, 2023, 01:55 — ИА Регнум. На возобновление работы газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией уйдёт несколько месяцев. Такое заявление сделал 8 октября директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд в интервью изданию Demokraatti.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Грёнлунд пояснил, что информации о точном месте утечки нет. Для доступа к газопроводу понадобится несколько дней, так как нужно будет заранее подготовить необходимое оборудование и пройти разрешительные процедуры.

Кроме того, директор компании-оператора подчеркнул, что из-за недостаточной информации он не хочет спекулировать на тему возможных причин инцидента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией временно перекрыли. Финский и эстонский операторы газотранспортной системы зафиксировали необычное падение давления в трубе и приняли решение перекрыть газопровод, опасаясь утечки. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ответственный за энергетику в Финляндии министр Кай Мюкканен отметил, что отказ Balticconnector не повлияет на ситуацию с безопасностью энергоснабжения страны, так как поставки газа обеспечивают через терминал СПГ в порту Inkoo.