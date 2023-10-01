Пхеньян, 2 октября, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Западные страны во главе с Вашингтоном пытаются скрыть следы причастности к диверсиям на «Северных потоках». Такое мнение высказал глава департамента МИД КНДР по вопросам РФ Ким Чон Гю.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Дипломат в качестве аргумента привёл факт, что США и Запад отказали законным запросам Москвы на участие в расследовании теракта и проведении совместного международного расследования под юрисдикцией ООН.

«Они даже не уведомили Россию о ходе проведения своего расследования. Это ничто иное как глупые попытки скрыть следы их преступлений в инциденте со взрывом газопровода», — цитирует Гю Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Глава департамента добавил, что международное сообщество должно поддержать требования России по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Как сообщало ИА Регнум, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия, как и обещала, 28 сентября распространила в Совбезе проект заявления председателя СБ по подрывам газопроводов «Северный поток».

Перед Германией, Данией и Швецией стоит задача выгораживать США в ситуации с подрывом трубопроводов «Северные потоки». Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

За год с момента подрыва газопроводов Генеральная прокуратура России 15 раз обращалась с запросами в компетентные органы Финляндии, Дании, Швейцарии, Германии и Швеции, прося о пересмотре отказов в исполнении запросов о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов, но в 13 случаях получила новый отказ.