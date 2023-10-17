Москва, 17 октября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Версия о том, что газопровод Balticconnector вышел из строя вследствие аварии, вызванной техническими неполадками, выглядит куда убедительнее, нежели предположение, что трубопровод был повреждён каким-то проходившим мимо кораблём. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 октября заявил Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Stefan Sauer/Global Look Press

Ранее эстонское издание Postimees предположило, что к аварии на газопроводе Balticconnector может быть причастно китайское судно, которое в день ЧП находилось неподалеку от этой магистрали.

«Это звучит как какой-то натужный бред! — сказал Фролов. — Может быть, это китайский корабль! А может, это дворник был — он шёл по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой и случайно повредил газопровод! Представить себе, что проходящее судно случайно повредило газопровод — эта версия не хуже, чем та, что до нас высказывали Гладков и Энтин в знаменитой «Пластилиновой вороне».

По его словам, трудно представить себе, что построенный по всем требованиям морской газопровод можно повредить якорем. Кроме того, возникает вопрос, зачем кораблю бросать там якорь.

«В данных Marine Traffic не было никаких сведений о том, что это судно останавливалось и бросало там якорь. Если таких данных нет, то о чём разговор?» — риторически поинтересовался эксперт.

Ещё один вопрос, на который призвал обратить внимание Фролов, заключается в том, а правильно ли проводились регламентные работы по обслуживанию этого газопровода? Все ли нормы были соблюдены при его строительстве?

«Просто очень удивительно, что трубопровод стал ломаться тогда, когда его стали использовать в рамках плановой мощности. Ранее объём прокачиваемого по этому трубопроводу газа был примерно в три раза меньше, чем в последнее время, когда случилась авария», — заметил Фролов.

По его мнению, не исключено, что не соблюдались какие-то регламенты, и поэтому после увеличения давления в трубе случилась авария.

«И эта версия ничем не хуже, чем версия о корабле», — подчеркнул Фролов.

С сомнением к версии о китайском корабле отнёсся и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Наверное, теоретически такое можно предположить. Но предположить — это проще, чем доказать. Для западных СМИ сейчас проще сваливать ответственность на того, кого они считают достойным этой ответственности: Россия, Китай и так далее, — заявил он. — Там было судно. Ну и что, если там было судно? Нужны же какие-то данные наблюдений, доказательства. А то получается история в стиле «хайли-лайкли», производящая впечатление политических спекуляций».

Он также предположил, что на газопроводе, скорее всего, произошла техническая авария, которую теперь используют как предлог для того, чтобы лишний раз взбудоражить общественное мнение на Западе против России и её союзников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по версии эстонских СМИ, к аварии на газопроводе Balticconnector может быть причастен Newnew Polar Bear, принадлежащий Китаю и ходящий под флагом Гонконга, который в день аварии находился недалеко от газопровода. Согласно этой версии, судно шло со скоростью 11 узлов, но по неизвестной причине при подходе к Baiticconnector в 01:19 ночи по местному времени (совпадает с мск) начало снижать скорость до 9,5 узла, а пять минут спустя скорость судна снова превысила 11 узлов.

До этого президент России Владимир Путин назвал «собачьей чушью» утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. По его словам, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против газопроводов «Северный поток».

Между тем США заявили, что поддерживают Эстонию и Финляндию в расследовании повреждения трубопровода Balticconnector.