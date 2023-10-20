Истра, Московская область, 20 октября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, отправили в СИЗО. Такое решение 20 октября принял Истринский городской суд Московской области.

Владимир Гердо/ТАСС Роман Микоян

«По ходатайству следователя судом 39-летнему москвичу, обвиняемому в совершении двойного убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Задержанного арестовали на два месяца. Под стражей он будет находиться до 18 декабря.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3840728" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, сына и тёщу Стаса Намина жестоко убили вечером 18 октября. Их тела с множественными колото-резаными ранами обнаружили в коттедже в деревне Крюково Истринского района. От рук преступника погибли 30-летний режиссёр Артём Микоян и его 84-летняя бабушка Парасковия Ткаченко.

Подозреваемого установили по горячим следам. Им оказался 39-летнйи брат Артёма Микояна Роман. Он сам вызвал оперативные службы после убийства. Правоохранители задержали его. СК предъявил ему обвинение в двойном убийстве.

На допросе Микоян признался в совершённом преступлении. Он также сказал, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт.

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин после того, как узнал о страшной трагедии, назвал своего приёмного сына Романа отморозком. По его словам, он всегда был мерзким человеком. Бывшая супруга Намина, заместитель художественного руководителя театра Стаса Намина Анна Исаева рассказала, что Роман всегда был немного странным и нестабильным в плане настроения и поведения.

Также известно, что Микоян ранее уже привлекался к ответственности за смерть человека. По данным источника ИА Регнум, 16 лет назад — в январе 2007 года — на юго-западе Москвы он насмерть сбил женщину, будучи за рулём автомобиля Honda Accord. Тогда суд приговорил мужчину к двум годам условно.