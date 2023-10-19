Истра, Московская область, 19 октября, 2023, 08:55 — ИА Регнум. В Московской области сын и тёща легенды русского рока — основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина — найдены мёртвыми на даче в деревне Крюково в Истринском районе. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

112 Стас Намин с сыном Артемом

Тридцатилетнего режиссёра Артёма Микояна и его 85-летнюю бабушку Прасковью Ткаченко обнаружили в коттедже с множественными ножевыми ранениями вечером 18 октября. При этом следов взлома или борьбы следователи не нашли, все вещи в доме остались на тех же местах.

Уточняется, что пожилую женщину убили ударом в грудь. У её внука зафиксировали множественные колото-резаные раны по всему телу.

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Подозреваемого в убийстве удалось поймать по горячим следам. Им оказался один из членов семьи. По данным канала, в преступлении заподозрили сводного брата Артёма, 39-летнего Романа Микояна.

Он сам вызвал оперативные службы после убийства. Его задержали и доставили в отдел полиции на допрос.

Следователи возбудили уголовное дело.

Убитый Артём Микоян — художник и кинематографист, сын Стаса Намина и правнук Анастаса Микояна, одного из влиятельных советских государственных деятелей.