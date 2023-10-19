Истра, Московская область, 19 октября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Правоохранители задержали Романа Микояна по подозрению в убийстве 85-летней Прасковьи Ткаченко и 30-летнего Артëма Микояна — тёщи и сына известного советского и российского рок-музыканта, основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина. Об этом 19 октября сообщил Telegram-канал «112».

112 Стас Намин с сыном Артемом

Отмечается, что тела убитых с помощью холодного оружия Прасковьи Ткаченко и Артëма Микояна нашли на даче в Истринском районе Подмосковья. При этом правоохранители не обнаружили следов взлома или борьбы.

«Подозрение пало на сводного брата Артёма, 39-летнего Романа Микояна. Он уже задержан и доставлен на допрос. Подмосковный СК возбудил уголовное дело», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3840373" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Подмосковье найдены тела сына и тёщи легендарного рокера Стаса Намина. Их зарезали

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 октября стало известно, что в деревне Крюково Истринского района нашли тела сына и тёщи Стаса Намина, убитых холодным оружием. Артём Микоян являлся художником и кинематографистом.

В начале сентября снявшегося в фильме о Донбассе «Солнцепёк» актёра Кирилла Ильина нашли мёртвым в своей квартире. Мужчина умер 24 августа в возрасте 32 лет, но тело обнаружили только через неделю после смерти.