Истра, Московская область, 19 октября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Обвинение в двойном убийстве предъявил 19 октября Следственный комитет России Роману Микояну — пасынку музыканта и продюсера Стаса Намина, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео Роман Микоян на допросе

«Следователем следственного отдела по городу Истре ГСУ СК России по Московской области 39-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ)», — сообщили в СК РФ.

В ведомстве уточнили, что он на допросе дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах, при которых совершил убийства. Мотивом убийства мужчина назвал давний семейный конфликт.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3840490" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пасынок Стаса Намина Роман Микоян признался в убийстве своей бабушки

Как сообщало ИА Регнум, Микоян признался 19 октября на допросе в убийстве двух человек — своей 84-летней бабушки Парасковии Ткаченко и брата Артёма. Убийства произошло вечером 18 октября. Сначала Мокоян убил женщину, а затем, вызвав по телефону брата, убил и его. На телах убитых нашли несколько колото-резаных ран.

Намин рассказал, узнав о случившемся, что давно не общается с Романом и никогда не одобрял ни его поступков, ни образа жизни. С его матерью Галиной Ткаченко музыкант не виделся после развода, с момента которого прошло 15 лет. Роман Микоян — сын Галины от первого брака. Романа Намин назвал отморозком и мерзким человеком.

Как сообщили в пресс-службе Центра Стаса Намина, музыкант не усыновлял Романа. Что касается его моральных качеств, его поступки часто были достойны осуждения, он с детства проявлял жестокость, а также употреблял наркотики и играл в азартные игры.