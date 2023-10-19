Истра, Московская область, 19 октября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Обвинение в двойном убийстве предъявил 19 октября Следственный комитет России Роману Микояну — пасынку музыканта и продюсера Стаса Намина, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Роман Микоян на допросе

«Следователем следственного отдела по городу Истре ГСУ СК России по Московской области 39-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ)», — сообщили в СК РФ.

В ведомстве уточнили, что он на допросе дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах, при которых совершил убийства. Мотивом убийства мужчина назвал давний семейный конфликт.

Пасынок Стаса Намина Роман Микоян признался в убийстве своей бабушки

Как сообщало ИА Регнум, Микоян признался 19 октября на допросе в убийстве двух человек — своей 84-летней бабушки Парасковии Ткаченко и брата Артёма. Убийства произошло вечером 18 октября. Сначала Мокоян убил женщину, а затем, вызвав по телефону брата, убил и его. На телах убитых нашли несколько колото-резаных ран.

Намин рассказал, узнав о случившемся, что давно не общается с Романом и никогда не одобрял ни его поступков, ни образа жизни. С его матерью Галиной Ткаченко музыкант не виделся после развода, с момента которого прошло 15 лет. Роман Микоян — сын Галины от первого брака. Романа Намин назвал отморозком и мерзким человеком.

Как сообщили в пресс-службе Центра Стаса Намина, музыкант не усыновлял Романа. Что касается его моральных качеств, его поступки часто были достойны осуждения, он с детства проявлял жестокость, а также употреблял наркотики и играл в азартные игры.