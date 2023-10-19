Москва, 19 октября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Легендарный российский и советский рок-музыкант, основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) назвал отморозком своего приёмного сына Романа, подозреваемого в убийстве тёщи и родного сына музыканта.

Дмитрий Серебряков/ТАСС Стас Намин

Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» музыкант, он только что узнал о произошедшей страшной трагедии.

«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком», — сказал он.

Намин добавил, что много лет не общался с приёмным сыном, которого считает «недостойным и низким».

«Он не был мне родственником никогда», — подчеркнул музыкант.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 октября в деревне Крюково Истринского района обнаружили тела сына и тёщи Стаса Намина, убитых холодным оружием. Пожилую женщину убили ударом в грудь, а у её внука зафиксировали множественные колото-резаные раны по всему телу.

Позднее стало известно, что правоохранители задержали Романа Микояна по подозрению в убийстве сына и тёщи Стаса Намина. Роман является приёмным сыном известного рок-музыканта.

Telegram-канал «112» сообщил, что убийство семьи Намина могло произойти из-за имущественного спора. По данным источника, в качестве одной из версий рассматривается, что убийство могло произойти из-за спора по поводу продажи дома.