Москва, 19 октября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Знакомые Романа Микояна, которого подозревают в убийстве сына и тёщи легенды русского рока Стаса Намина, не смогли рассказать о нём ничего хорошего. Об этом 19 октября сообщил Telegram-канал «112».

Соцсети Роман Микоян

Бывшая супруга Намина, заместитель художественного руководителя театра Стаса Намина Анна Исаева напомнила, что Роман имеет к своему легендарному отчиму очень опосредованное отношение — он сын бывшей жены Намина Галины от предыдущего брака.

«Роман всегда был немного странным и нестабильным в плане настроения и поведения», ― подчеркнула она.

По словам женщины, основатель «Парка Горького» с пасынком в последние годы не общался и никаких имущественных претензий Роман к семье Микоян иметь не мог, но имел.

Она добавила, что Артём Микоян был его полной противоположностью ― добрый, отзывчивый, талантливый.

«То, что случилось, повергло всех в шок, но спектакли в театре музыки и драмы Стаса Намина отменять не планируют ― все билеты проданы почти до Нового года и зрители имеют право получить то, за что заплатили», ― добавила Исаева.

Как сообщало ИА Регнум, сына и тёщу Стаса Намина жестоко убили вечером 18 октября. Их тела с множественными колото-резаными ранами обнаружили коттедже в деревне Крюково Истринского района. От рук преступника погибли 30-летний режиссёр Артём Микоян и его 84-летняя бабушка Парасковия Ткаченко.

Подозреваемого установили по горячим следам. Им оказался 39-летнйи брат Артёма Микояна Роман. Он сам вызвал оперативные службы после убийства. Полиция задержала мужчину и доставила на допрос.

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин после того, как узнал о страшной трагедии, назвал своего приёмного сына Романа отморозком. По его словам, он всегда был мерзким человеком.

Также известно, что Роман Микоян ранее уже привлекался к ответственности за смерть человека. По данным источника ИА Регнум, 16 лет назад — в январе 2007 года — на юго-западе Москвы он насмерть сбил женщину, будучи за рулём автомобиля Honda Accord. Тогда суд приговорил мужчину к двум годам условно.