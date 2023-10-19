Москва, 19 октября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Приёмный сын российского и советского рок-певца, основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (настоящее имя — Анастас Микоян) Роман признался в убийстве брата и бабушки. Об этом 19 октября сообщил СК.

Кадр из видео

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Подмосковное управление СК опубликовало видео допроса Романа Микояна.

«Два убийства: моего брата и бабушки», — сказал мужчина в ответ на вопрос о том, что он совершил.

Трагедия в семье Стаса Намина произошла вечером 18 октября. Приёмный сын Роман (ребёнок первой жены Намина от предыдущего брака) напал с ножом на бабушку — 84-летнюю Парасковию Ткаченко и брата — 30-летнего Артёма Микояна.

Как пишут «Известия», 39-летний Роман Микоян в ходе ссоры ударил пожилую женщину в голову, после чего схватился за нож и нанёс ей не менее четырех ударов в грудь. О происшествии он сообщил сводному брату Артему, который сразу приехал в загородный дом. Однако в ходе продолжавшейся ссоры Роман нанёс ножевые ранения и брату. От 11 ранений мужчина скончался на месте.

Стас Намин назвал произошедшее страшной трагедией. По его словам, Роман всегда был отморозком и мерзким человеком. Он добавил, что не общался с приёмным сыном. Источник ИА Регнум сообщил, что Микояна уже привлекали к ответственности за гибель человека. Он в 2007 году сбил женщину, находясь за рулём автомобиля, от чего она скончалась. Мужчина отделался двухлетним условным сроком.