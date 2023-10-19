Истра, Московская область, 19 октября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Роман Микоян, которого подозревают в убийстве сына и тёщи рок-музыканта Стаса Намина, ранее уже привлекался к ответственности за смерть человека. Об этом 19 октября сообщил источник ИА Регнум.

Соцсети Роман Микоян

По данным собеседника, 16 лет назад — в январе 2007 года — он насмерть сбил женщину, будучи за рулём автомобиля Honda Accord, на юго-западе Москвы. Тогда суд приговорил мужчину к двум годам условно.

Как сообщало ИА Регнум, тела сына и тёщи Стаса Намина, убитых холодным оружием, обнаружили 18 октября в деревне Крюково Истринского района. От рук преступника погибли 30-летний режиссёр Артём Микоян и его 84-летняя бабушка Парасковия Ткаченко.

Следователи при осмотре коттеджа не нашли следов взлома или борьбы, все вещи в доме остались на тех же местах. Пожилую женщину убили ударом в грудь. У её внука зафиксировали множественные колото-резаные раны по всему телу.

Подозреваемого установили по горячим следам. Им оказался 39-летнйи брат Артёма Микояна Роман. Он сам вызвал оперативные службы после убийства. Полиция задержала мужчину и доставила на допрос.

В отношении задержанного Романа Микояна возбудили уголовное дело об убийстве двух человек. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Известно, что сын Артём родился у Намина в 1993 году от третьей супруги музыканта Галины. Также Намин усыновил годовалого сына Галины от предыдущего брака — Романа.

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) после того, как узнал о страшной трагедии, назвал своего приёмного сына Романа отморозком. По его словам, он всегда был мерзким человеком. Намин добавил, что много лет не общался с приёмным сыном, которого считает «недостойным и низким».