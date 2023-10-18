Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Власти Израиля 18 октября передали результаты расследования удара по больнице в секторе Газа лидерам мировых государств. Документ разослали в израильские посольства за рубежом.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Как сообщила телерадиокомпания Kan, версию израильского правительства о причастности к удару по зданию больницы палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали в диппредставительства и средствам массовой информации. При этом не уточняется, главам каких именно зарубежных государств разослали документ.

Больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась обстрелу вечером 17 октября, число погибших и раненых превысило 800 человек. Представители движения ХАМАС заявили, что за атакой стоит Израиль, а США ответственны за его действия. На следующий день сирийские власти также возложили ответственность за удар по больнице на Запад и США в частности, так как, по мнению сирийской стороны, за «одной из самых отвратительных и кровавых» атак стоит Тель-Авив. МИД России заявил о солидарности Москвы с такой позицией. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила в ударе боевиков «Исламского джихада».

Позднее стало известно, что посол Палестины в Японии Валид Али Сиям заявил, что за час до удара Израиль сделал предупредительный звонок в медучреждение, но вскоре отозвал своё заявление. По словам Сияма, израильская сторона совершала регулярные звонки в медучреждение, но не в ночь на 18 октября. Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение о непричастности к произошедшему Израиля. Как он заявил, удар по больнице нанесла «другая команда».