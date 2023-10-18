Токио, 18 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Посол Палестины в Японии Валид Али Сиям заявил, что за час до удара по больнице на территории сектора Газа Израиль сделал предупредительный звонок в медучреждение, однако после публикации его слов агентством Reuters отозвал своё заявление. Он сказал об этом 18 октября на пресс-конференции в Токио.

EPA/ТАСС

«Я отзываю свое предыдущее заявление», — сказал палестинский посол.

По его словам, Израиль звонил в больницу регулярно, однако не в ночь на 18 октября. Али Сиям также отметил, что число погибших при ударе по больнице приближается к 500, однако, вероятнее всего, оно ещё возрастёт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась ракетному обстрелу вечером 17 октября. По информации телеканала Al Arabiya, число погибших и пострадавших в результате удара превысило 800 человек и увеличивается.

Палестинское движение ХАМАС обвинило в этой атаке армию Израиля и заявило об ответственности Вашингтона за действия Тель-Авива. Израильские военные, в свою очередь, возложили ответственность за атаку на палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия квалифицирует удар по баптистской больнице в Газе как преступление и акт расчеловечивания. Дипломат назвала происходящее на Ближнем Востоке глобальной гуманитарной катастрофой мирового масштаба и добавила, что обострение палестино-израильского конфликта идёт не само по себе, а «режиссируется из Вашингтона и Лондона».