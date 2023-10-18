Дамаск, 18 октября, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Власти Сирии возлагают ответственность удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» (юг сектора Газа) на страны Запада, в особенности на США, говорится в заявлении канцелярии сирийского президента Башара Асада.

James Emery Израиль и США

В Дамаске предполагают, что за атакой на больницу стоит Израиль. В документе сказано, что западные государства являются соучастниками подобного уничтожения палестинского народа, выступая союзниками израильской стороны.

Кроме того, как подчеркивается в заявлении, удар по больнице в Газе стал «одной из самых отвратительных и кровавых расправ против человечества в современную эпоху».

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подвергалась удару. Телеканал Al Arabiya проинформировал, что число погибших и пострадавших при этой атаке превысило 800 человек.

Телеканал Al-Jazeera в свою очередь передал, что в результате обстрела мед учреждения погибли более 500 человек. Палестинские радикалы обвили в случившемся Израиль.

Израильская армия в свою очередь заявила, что к атаке причастна группировка «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил удар по удар по больнице в Газе как »беспрецедентное злодеяние», которое следует остановить. Он считает, что атаку провели израильские силы.

18 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал »ужасающим преступлением» ситуацию с обстрелом больницы в Газе. Он также призвал найти и «привлечь к ответственности» всех виновных в атаке.