Главе ЕК фон дер Ляйен предрекли лишение поста в 2024 году
Политолог Зудин: глава ЕК фон дер Ляйен может лишиться своего поста из-за неодобрения
Москва, 17 октября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Существует большая вероятность, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен лишится своей должности в 2024 году, потому что уже сейчас вызывает серьёзные недовольства у многих европейских политиков, дипломатов и чиновников. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал старший преподаватель МГИМО МИД России, политолог Алексей Зудин.
Ранее издание Politico сообщило, что дипломаты Европейского союза не довольны Урсулой фон дер Ляйен и обвиняют её в злоупотреблении полномочиями. Как пишет издание со слов чиновников и евродипломатов, глава Еврокомиссии всё чаще ведёт себя как королева. Она отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений и управляет ЕК с небольшой группой советников посредством указа. Кроме того, многие остались недовольны поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим от атаки ХАМАС жителям Израиля, но не сказала о том, что и Израиль должен соблюдать международное право.
По мнению политолога Зудина, накопившиеся недовольства в итоге приведут к лишению фон дер Ляйен поддержки и могут спровоцировать её отставку в следующем году на выборах в Европарламент.
«Этого исключать нельзя. Причины здесь не столько в том раздражении, которое персонально вызывает Урсула, сколько в тех внутренних напряжениях и проблемах, с которыми сталкивается ЕС и ЕК. В последнее время объективной проблемой является сложность принятия решений, и крупные политики всё больше высказываются в пользу ухода от правила консенсуса и в пользу правила большинства. Это создаёт напряжения и проблемы», — рассказал Зудин.
Также он обратил внимание, что кризис на Ближнем Востоке также создал существенные проблемы для Евросоюза, которому сложно однозначно поддерживать только одну сторону в этом конфликте. С одной стороны, еврочиновникам необходимо выражать солидарность и поддержку Израилю. Но с другой стороны, в большинстве стран Евросоюза присутствуют крупные мусульманские общины, которые солидарны с жителями Газы и арабами на Ближнем Востоке и которых возмущает однобокая позиция евродипломатов, согласно последним манифестациям.
«И это раздражение в отношении первых лиц Евросоюза и Еврокомиссии связано не только с их конкретными лицами и случаями, а имеет более общее и серьёзное основание. Поэтому, да, фон дер Ляйен может лишиться своей должности. Но и само существование ЕС, его эволюция в последнее время может быть расценена как некое превышение полномочий с вмешательством в государства-члены Европейского союза», — отметил профессор.
Кроме того, многие европейские чиновники остались недовольны, когда фон дер Ляйен самостоятельно и без согласия с членами ЕС начала антисубсидийное расследование в отношении китайских электромобилей. Зудин отметил, что Китай является важным партнёром для экономик стран Европы. Однако когда Еврокомиссия начала разбираться с вопросом масштабного присутствия на европейском рынке дешёвых китайских электромобилей, то тем самым пошатнула сотрудничество с Пекином и создала неудобства для многих граждан ЕС. Профессор пояснил, что электромобили из Китая пользовались большим спросом и создавали серьёзную конкуренцию для местных производителей. После организации расследования европейские предприниматели, сотрудничавшие с Пекином, были вынуждены сократить продажи китайских электромобилей.
Как передавало ИА Регнум, в ходе своего визита в Израиль глава Еврокомиссии заявила, что виновным в обострении конфликта является ХАМАС.
По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, фон дер Ляйен в своих заявлениях о ситуации на Ближнем Востоке использует только «воинственный неоконсервативный лай». Он призвал заботиться о гражданском населении Израиля и Палестины, думать о деэскалации конфликта и способствовать установлению мира в регионе.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил сожаление, что мир не желает «играть по правилам». Он посетовал, что мир становится всё более и более многополярным. Боррель добавил, что в развивающихся странах растёт спрос на суверенитет и идентичность.
Как отметил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, авторитет Евросоюза как международного посредника и центра силы упал. Он заметил, что Европа подтверждает, что уже не является площадкой, на которой участники международных конфликтов готовы достигать соглашений о мирном урегулировании.