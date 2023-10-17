Москва, 17 октября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Существует большая вероятность, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен лишится своей должности в 2024 году, потому что уже сейчас вызывает серьёзные недовольства у многих европейских политиков, дипломатов и чиновников. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал старший преподаватель МГИМО МИД России, политолог Алексей Зудин.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Ранее издание Politico сообщило, что дипломаты Европейского союза не довольны Урсулой фон дер Ляйен и обвиняют её в злоупотреблении полномочиями. Как пишет издание со слов чиновников и евродипломатов, глава Еврокомиссии всё чаще ведёт себя как королева. Она отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений и управляет ЕК с небольшой группой советников посредством указа. Кроме того, многие остались недовольны поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим от атаки ХАМАС жителям Израиля, но не сказала о том, что и Израиль должен соблюдать международное право.

По мнению политолога Зудина, накопившиеся недовольства в итоге приведут к лишению фон дер Ляйен поддержки и могут спровоцировать её отставку в следующем году на выборах в Европарламент.

«Этого исключать нельзя. Причины здесь не столько в том раздражении, которое персонально вызывает Урсула, сколько в тех внутренних напряжениях и проблемах, с которыми сталкивается ЕС и ЕК. В последнее время объективной проблемой является сложность принятия решений, и крупные политики всё больше высказываются в пользу ухода от правила консенсуса и в пользу правила большинства. Это создаёт напряжения и проблемы», — рассказал Зудин.

Также он обратил внимание, что кризис на Ближнем Востоке также создал существенные проблемы для Евросоюза, которому сложно однозначно поддерживать только одну сторону в этом конфликте. С одной стороны, еврочиновникам необходимо выражать солидарность и поддержку Израилю. Но с другой стороны, в большинстве стран Евросоюза присутствуют крупные мусульманские общины, которые солидарны с жителями Газы и арабами на Ближнем Востоке и которых возмущает однобокая позиция евродипломатов, согласно последним манифестациям.

«И это раздражение в отношении первых лиц Евросоюза и Еврокомиссии связано не только с их конкретными лицами и случаями, а имеет более общее и серьёзное основание. Поэтому, да, фон дер Ляйен может лишиться своей должности. Но и само существование ЕС, его эволюция в последнее время может быть расценена как некое превышение полномочий с вмешательством в государства-члены Европейского союза», — отметил профессор.

Кроме того, многие европейские чиновники остались недовольны, когда фон дер Ляйен самостоятельно и без согласия с членами ЕС начала антисубсидийное расследование в отношении китайских электромобилей. Зудин отметил, что Китай является важным партнёром для экономик стран Европы. Однако когда Еврокомиссия начала разбираться с вопросом масштабного присутствия на европейском рынке дешёвых китайских электромобилей, то тем самым пошатнула сотрудничество с Пекином и создала неудобства для многих граждан ЕС. Профессор пояснил, что электромобили из Китая пользовались большим спросом и создавали серьёзную конкуренцию для местных производителей. После организации расследования европейские предприниматели, сотрудничавшие с Пекином, были вынуждены сократить продажи китайских электромобилей.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего визита в Израиль глава Еврокомиссии заявила, что виновным в обострении конфликта является ХАМАС.

По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, фон дер Ляйен в своих заявлениях о ситуации на Ближнем Востоке использует только «воинственный неоконсервативный лай». Он призвал заботиться о гражданском населении Израиля и Палестины, думать о деэскалации конфликта и способствовать установлению мира в регионе.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил сожаление, что мир не желает «играть по правилам». Он посетовал, что мир становится всё более и более многополярным. Боррель добавил, что в развивающихся странах растёт спрос на суверенитет и идентичность.

Как отметил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, авторитет Евросоюза как международного посредника и центра силы упал. Он заметил, что Европа подтверждает, что уже не является площадкой, на которой участники международных конфликтов готовы достигать соглашений о мирном урегулировании.