Париж, 16 октября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. В своих заявлениях о ситуации на Ближнем Востоке глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен использует только воинственную речь, заметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен», — написал он в соцсети Х.

Французский политик призвал Париж к заботе о гражданском населении Израиля и Палестины, думать о деэскалации конфликта, а также способствовать установлению мира в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 октября посетила Израиль вместе с руководителем Европарламента Робертом Метсолом. Целью из визита называлась встреча с израильскими властями и возможность выразить солидарность с жертвами терактов, совершённых ХАМАС.

После посещения Израиля фон дер Ляйен обвинила в эскалации конфликта в Газе палестинское движение ХАМАС. По её словам, действия ХАМАС не имеют ничего общего с законными устремлениями палестинского народа. Израиль отреагирует на ситуацию как демократическое государство, он вправе «защищать себя и свой народ», добавила глава ЕК.