Брюссель, 25 сентября, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил сожаление, что мир не желает «играть по правилам».

EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

По его словам, в настоящее время мир становится всё более и более многополярным, поэтому естественной реакцией должно стать укрепление правил игры.

«Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», — написал он в своём блоге.

Так, считает Боррель, в развивающихся странах растёт спрос на суверенитет и идентичность. Практически все эти страны считают, что существуют надежные альтернативы Западу в экономическом, технологическом, военном и идеологическом отношении.

Также он выразил недовольство тем, что страны Глобального Юга рассматривают ценности Запада как пережиток доминирования и ориентируются на Россию и Китай, которые оспаривают их универсальный характер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее журналист Рамон Шак в статьей, опубликованной немецкой газетой Berliner Zeitung, отметил, что объявленное 24 августа по итогам саммита БРИКС расширение блока стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Главе евродипломатии, продолжающему считать Европу садом, а остальной мир — джунглями, ввиду этого стоило бы «осознать ограниченность власти ЕС», отметил автор статьи.

Напомним, Боррель назвал Европу садом, а остальной мир — джунглями. По его словам, большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад. Поэтому нужно беречь свой сад. Он высказал мысль, что сад не спрятать за высокими стенами, напротив — его нужно выводить в джунгли. Так что европейцам нужно сильнее погружаться в темы, волнующие остальной мир.