Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Виновником эскалации палестино-израильского конфликта является палестинское движение ХАМАС, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, посетившая Израиль в знак солидарности от имени ЕК.

European People's Party Урсула фон дер Ляйен

«Только ХАМАС несёт ответственность за происходящее. Действия ХАМАС не имеют ничего общего с законными устремлениями палестинского народа», — цитирует фон дер Ляйен пресс-служба ЕК.

Глава Еврокомиссии выразила уверенность, что Израиль отреагирует на ситуацию как демократическое государство. По её словам, Израиль вправе «защищать себя и свой народ».

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября руководство Еврокомиссии и Европарламента прибыло с визитом в Израиль. Целью поездки Урсулы фон дер Ляйен и Роберта Метсола была названа встреча с израильскими властями и возможность выразить солидарность с жертвами терактов, совершённых ХАМАС.

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен со своей страницы в социальной сети призвал к прекращению огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Позже он удалил сообщение.

По версии газеты New York Post, причиной удаления стала «бурная реакция» в социальных сетях. Критики обвинили Блинкена в том, что ещё слишком рано говорить о прекращении огня после массовых убийств израильтян.