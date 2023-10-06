Москва, 6 октября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Авторитет Евросоюза как международного посредника и центра силы упал, и Европа вновь подтвердила, что уже не является площадкой, на которой участники международных конфликтов готовы достигать соглашений о мирном урегулировании. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее газета Politico написала, что встреча глав европейских государств в рамках саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде провалилась, несмотря на большие ожидания в преддверии саммита. По информации издания, собравшимся не удалось добиться существенного прогресса в урегулировании конфликтов в мире, включая ситуацию в Нагорном Карабахе, а также разногласия на Балканах, поскольку на саммите не были представлены ключевые игроки, в частности во встрече не приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политолог Фельдман согласился, что встреча осталась абсолютно безрезультатной.

«Европа в очередной раз подтвердила, что уже не является площадкой, на которой участники международных конфликтов готовы достигать соглашений о мирном урегулировании. Это свидетельствует о падении авторитета Евросоюза как международного посредника, как центра силы, чьи гарантии могли бы представлять ценность в ситуации мирного урегулирования», — указал Фельдман.

По мнению политолога, данный саммит в том числе доказал и изменение в мировой расстановке сил, а потому многие современные международные конфликты, включая те, что разворачиваются на территории Европы, уже невозможно урегулировать без других крупных игроков. Фельдман отметил, что Россия, Китай, Индия, Иран, Турция и даже Азербайджан уже стали обладателями статуса и авторитета, которые прилагают реальные действия для снижения глобальной напряжённости.

«Европа же считает, что по-прежнему можно навязать тот или иной сценарий преодоления конфликта, а Брюссель или Страсбург всё возьмут под козырёк и реализуют его на практике. В реальной жизни это так уже давно не работает», — отметил политолог.

При этом, по его словам, сама повестка встречи Европейского сообщества несла некие размытые формулировки по вопросам урегулирования ситуаций в восточной и южной Европе. Но, как отметил политолог, это мероприятие, как и многие подобные, происходящие на европейском уровне и парламентской ассамблее совета Европы, проводятся в последнее время с целью обозначить лишь свою позицию по вопросу.

«Но обозначить позицию — не значит решить проблему. К сожалению, многие западные страны слишком увлеклись обозначением позиции. Для них медийное позиционирование играет гораздо большую роль, нежели подлинное разрешение существующих противоречий. То есть они формируют имидж миротворцев, но не представляют, что происходит в реальности и как разрешить конкретные проблемы», — поделился Фельдман.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября в Гранаде прошёл саммит Европейского политического сообщества, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой Нагорный Карабах признаётся территорией Азербайджана.

Встреча проходила при участии президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Гранаду не прибыл, так как на встречу не пригласили турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил сожаление, что мир не желает «играть по правилам». Он посетовал, что мир становится всё более и более многополярным. Боррель добавил, что в развивающихся странах растёт спрос на суверенитет и идентичность.

В свою очередь журналист Рамон Шак в немецком издании Berliner Zeitung написал, что расширение БРИКС стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. По мнению автора, главы ЕК и ЕС воспринимают Европу как сад, а весь остальной мир — как джунгли. Журналист отметил: время, когда Европа господствовала, давно прошло.